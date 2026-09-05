Üsküdar’da Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevinden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği için yapılan ve CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın kazandığı seçim, AK Parti’nin itirazı sonrasında yargıya taşınmıştı. Mahkeme kararıyla seçimin yenilenmesine karar verilmesinin ardından gözler bugün yapılması planlanan oylamaya çevrildi.

Ancak bugün saat 10.00’da yapılması planlanan seçimde mecliste salt çoğunluk sağlanamadı. Habertürk’ün aktardığına göre oylamanın gerçekleştirilebilmesi için 23 meclis üyesinin salonda bulunması gerekirken, Cumhur İttifakı’ndan 21 üye ile CHP’den yalnızca 1 üye toplantıya katıldı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise CHP ve Yeni Parti gruplarının, gözaltında bulunan belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmesini sağlamak amacıyla seçime katılmama kararı aldığını açıkladı. Bu nedenle gerekli çoğunluk oluşmadı ve seçim 8 Eylül 2026 Salı gününe kaldı.