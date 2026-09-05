Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ile Türk Servikal Patoloji ve Kolposkopi Derneği tarafından, Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte hekim ve akademisyenler Göreme'deki balon kalkış alanında bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında uçuş için hazırlanan sıcak hava balonlarının sepetlerine, kanserle mücadelede farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan derneklerin pankartları yerleştirildi.

Avrupa Jinekolojik Kanser Önleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Gültekin, etkinliğin rahim ağzı kanserinin önlenebilir olduğuna dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Jinekolojik kanserlerde erken tanının önemine ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Gültekin, rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Gültekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün HPV aşılaması ve tarama programları konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Kapadokya'nın balonlarıyla özdeşleşen yapısını farkındalık çalışmasına taşımak istediklerini söyledi.

Hekim ve akademisyenlerin balonlara binmesinin ardından sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. Yaklaşık bir saat süren uçuşta balonlar, Kapadokya'nın peribacalarıyla çevrili vadileri üzerinde süzüldü.

Etkinlikle, rahim ağzı kanserinin önlenmesi, HPV'ye karşı korunma ve düzenli taramanın erken tanı açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.