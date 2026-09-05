Bakan Göktaş, popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında yöneltilen ve çalışan annelerin yasal doğum izni süresini konu alan soruya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Doğru Cevap 24 Hafta"

Yarışmadaki soruya göndermede bulunarak kamuoyunu bilgilendiren Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta. Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık."

Açıklamasının devamında yarışmacıya ve program ekibine teşekkür eden Göktaş, "Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum" dedi.

Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta.😊



Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık.



Sevgül Batur Hanımefendi’ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice… https://t.co/sRz4GU79Yd İstanbul'da hukuk bürolarına yasa dışı panel operasyonu İçeriği Görüntüle September 4, 2026