Gözaltı kararı sonrasında adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Soruşturmadaki Suçlamalar
Başsavcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma dosyasında şüpheli İrfan Yılmaz'a yöneltilen ağır suçlamalar şu şekilde sıralandı:
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Örgüt Üyeliği: "Suç örgütüne üye olma"
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Nitelikli Dolandırıcılık: "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık"
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Kara Para Aklama: "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama"
Hakkında verilen gözaltı kararının ardından firar ettiği tespit edilen Yılmaz’ın izini süren güvenlik güçleri, şahsın yakalanması amacıyla adli makamların talimatıyla red bülten ve yakalama süreçlerini başlattı.
Kaynak: DHA