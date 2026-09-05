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Hakkında verilen gözaltı kararının ardından firar ettiği tespit edilen Yılmaz’ın izini süren güvenlik güçleri, şahsın yakalanması amacıyla adli makamların talimatıyla red bülten ve yakalama süreçlerini başlattı.

Nitelikli Dolandırıcılık: "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık"

Başsavcılık tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma dosyasında şüpheli İrfan Yılmaz'a yöneltilen ağır suçlamalar şu şekilde sıralandı:

Gözaltı kararı sonrasında adresinde bulunamayan şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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