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Uyuşturucu maddelere el konulurken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler, sağlık kuruluşuna götürülerek iç beden muayenesinden geçirildi. Yapılan muayenede şüphelilerin midelerinde 112 kapsül halinde toplam 780 gram metamfetamin bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin 2 Eylül’de gerçekleştirdiği operasyonda, yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli takibe alındı. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde, uyuşturucu maddeyi kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdıkları belirlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

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