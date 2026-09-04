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Soruşturma, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri, gayrimenkul yatırımları ve para transferlerine ilişkin gündeme getirdiği iddiaların ardından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Ağırel de tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Gökçek'i 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne çağırmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” yönündeki iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

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Avukatıyla birlikte adliyeye gelen Gökçek, girişte bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Gökçek, daha sonra başsavcı vekillerinin bulunduğu koridora geçti. Ardından ifadesinin alınmasına başlandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Sıhhiye’deki Ankara Adliyesi’ne geldi.

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