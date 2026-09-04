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Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrası yatırımcıların gözü, gram altında 6.800 TL seviyesinin kalıcı bir destek olup olmayacağına çevrildi.

Altındaki geri çekilmede küresel piyasalardaki fiyat hareketleri ve yatırımcıların kâr satışları etkili olurken, gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına çevrildi.

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Haftanın son işlem gününde altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü güncel piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı yaklaşık 6.950 TL seviyesinde bulunurken, kuyumcu piyasasında alış fiyatları 6.800 TL'li seviyelere kadar geriledi.

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