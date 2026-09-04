Haftanın son işlem gününde altın piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. 4 Eylül 2026 Cuma günü güncel piyasa verilerinde gram altının satış fiyatı yaklaşık 6.950 TL seviyesinde bulunurken, kuyumcu piyasasında alış fiyatları 6.800 TL'li seviyelere kadar geriledi.
Altındaki geri çekilmede küresel piyasalardaki fiyat hareketleri ve yatırımcıların kâr satışları etkili olurken, gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik verilere ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına çevrildi.
İşte 4 Eylül güncel altın fiyatları
- Gram altın: 6.894 TL alış – 6.953 TL satış
- Çeyrek altın: 11.555 TL alış – 11.791 TL satış
- Yarım altın: 23.110 TL alış – 23.582 TL satış
- Tam altın: 46.692 TL alış – 47.163 TL satış
- Cumhuriyet altını: 47.559 TL alış – 48.039 TL satış
- Ons altın: 4.481 dolar civarında
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrası yatırımcıların gözü, gram altında 6.800 TL seviyesinin kalıcı bir destek olup olmayacağına çevrildi.
Muhabir: Haber Merkezi