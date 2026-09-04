Gazeteci-yazar Atakan Çelik’in kaleme aldığı “Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı’nın Asırlık Öyküsü”, Londra’da düzenlenen “International Humanitarian Peace Award 2026” kapsamında “Uluslararası Barış Gazeteciliği ve Medyada Mükemmellik Ödülü”ne layık görüldü.

Uluslararası jürinin 11 farklı kategoride 11 kişi ve kurumu ödüllendirdiği organizasyonda eser; hakikat odaklı gazeteciliğe, tarihî hafızanın korunmasına ve barış gazeteciliğine sunduğu katkılarla öne çıktı.

Anadolu Ajansının asırlık yolculuğunu, Türkiye’nin kendi hikâyesini dünyaya kendi sesiyle anlatma iradesi üzerinden ele alan kitap; Millî Mücadele’nin bilgi cephesinden Bosna’ya, Gazze’den günümüzün dezenformasyon ve yapay zekâ tartışmalarına kadar son yüzyılın önemli kırılma noktalarını gazetecilik tanıklığı perspektifiyle inceliyor.

Anadolu Ajansında çeyrek asır görev yapan Çelik’in mesleki birikimi ile farklı kriz coğrafyalarındaki gözlem ve tanıklıklarına dayanan eser, ilk baskısının kısa sürede tükenmesinin ardından genişletilmiş ikinci baskısıyla okurla buluştu.

Çelik, uluslararası jürinin kitabı yalnızca bir kurum tarihi olarak değil, gazeteciliğin hakikati koruyan, hafızayı yaşatan ve toplumlar arasında barış köprüleri kuran evrensel rolü üzerinden değerlendirmesinin büyük anlam taşıdığını belirtti.

Ödülün kendilerine yeni bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan Çelik, “Bu ödül, hakikati merkeze alan doğru ve anlamlı bir çalışma ortaya koyduğumuzu gösterdi. Eserimizin uluslararası düzeyde karşılık bulması, sorumluluğumuzu artırırken bundan sonraki çalışmalarımız için de bize cesaret verdi.” ifadelerini kullandı.

Çelik, kitabın ardından ödülü de Gazze’de hakikati dünyaya duyurmaya çalışırken hayatını kaybeden gazetecilerin aziz hatırasına adadığını belirterek, “Bu ödül, susturulmak istenen hakikatin ve onun uğruna hayatlarını ortaya koyan bütün gazetecilerin onurudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik’in katılamadığı Londra’daki törende ödülü gazeteci Hülya Özkoyuncu teslim aldı.