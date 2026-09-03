Ankara’nın önemli sanayi merkezlerinden Siteler’de, sanayi çalışanları ve esnaflara yönelik hayata geçirilen Siteler Sanayi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi için geri sayım başladı. Altındağ Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen tesiste inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Siteler bölgesinde çalışanların ve esnafların ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan tesisin kısa süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, devam eden yatırımları yerinde inceleyerek Siteler Sanayi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi hakkında bilgi verdi.

Tiryaki, “Siteler’de temellerini attığımız, bölgedeki çalışanların ve esnafların sabırsızlıkla beklediği tesisimiz kısa bir süre sonra hizmete açılacak. Tesisimizin şimdiden Sitelerimize ve Altındağımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Siteler’e 4 bin metrekarelik eğitim ve sosyal tesis

Siteler’in Ankara ve Altındağ açısından önemli bir sanayi merkezi olduğunu belirten Tiryaki, özellikle bölgede çalışan gençler ve çıraklar için sosyal ve eğitim imkanları oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Siteler Sanayi Çalışanları Eğitim ve Sosyal Tesisi, çırakların eğitim alabileceği, gençlerin kendilerini geliştirebileceği ve sanayi çalışanlarının sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez olarak planlandı.

Tesiste eğitim salonları, toplantı alanları, sosyal yaşam bölümleri ve dinlenme alanları bulunacak.

“Tasarım ve üretim merkezine dönüşecek”

Projenin yalnızca sosyal bir tesis olarak değil, aynı zamanda eğitim ve üretim alanında da katkı sağlayacağını ifade eden Tiryaki, merkezin iş dünyası ile sanayi çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirmesini hedeflediklerini belirtti.

Tiryaki, tesisin eğitim, seminer, toplantı ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacağını aktararak, üniversitelerle gerçekleştirilecek iş birlikleri sayesinde merkezin ilerleyen dönemde tasarım ve üretim merkezine dönüşmesininhedeflendiğini söyledi.