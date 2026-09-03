Halk Ekmek satış büfesi işletmek isteyen vatandaşlar için önemli duyuru geldi. Satış büfelerinin işletilmesine yönelik başvurular devam ederken, müracaatların son tarihi de belli oldu.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların gerekli evraklarla birlikte 11 Eylül 2026 günü saat 17.00’ye kadar Evrak Servisi’ne şahsen müracaat etmesi gerekiyor.

38 büfe için başvuru imkânı

Yayımlanan listede Ankara’nın farklı ilçelerinde bulunan toplam 38 Halk Ekmek satış büfesi yer alıyor. Büfeler; Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunuyor.

Listede ayrıca Mutlukent, Saraycık TOKİ, Serhat ve Demir büfeleri gibi “yeni büfe” olarak belirtilen satış noktaları da dikkat çekiyor.

Vatandaşlar için son gün uyarısı

Halk Ekmek satış büfesi işletmek isteyen vatandaşların başvurularını son güne bırakmaması önem taşıyor. 11 Eylül saat 17.00’den sonra yapılacak müracaatların kabul edilip edilmeyeceği konusunda herhangi bir esneklik belirtilmezken, başvuruların belirtilen süre içerisinde şahsen Evrak Servisi’ne teslim edilmesi gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların, büfe listesinde yer alan satış noktalarını inceleyerek kendileri için uygun olan noktaya yönelik müracaat sürecini tamamlamaları bekleniyor