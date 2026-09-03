Fazla miktarda şeker tüketimi, kan şekerinde hızlı yükselme ve ardından düşüşlere neden olarak kişinin kendisini halsiz ve yorgun hissetmesine yol açabiliyor.

Özellikle şekerli içecekler, tatlılar, paketli atıştırmalıklar ve yüksek miktarda ilave şeker içeren gıdaların sık tüketilmesi, gün içerisinde enerji seviyelerinde dalgalanmalara neden olabiliyor.

Yorgunluk ve halsizlik görülebiliyor

Şeker tüketiminin ardından kısa süreli bir enerji artışı hissedilse de bunu takip eden süreçte kan şekerindeki düşüş, halsizlik, yorgunluk ve odaklanma güçlüğü gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, günlük beslenmede aşırı şeker tüketiminin azaltılmasını ve dengeli beslenme alışkanlığının benimsenmesini öneriyor.

Günlük tüketimde ölçü önemli

Sağlıklı bir beslenme düzeninde yalnızca şeker miktarına değil, tüketilen gıdaların genel besin değerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Yeterli su tüketimi, dengeli öğünler ve lif açısından zengin besinlerin tercih edilmesi, enerji seviyelerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olabilir.

Sürekli veya açıklanamayan halsizlik ve yorgunluk yaşayan kişilerin ise yalnızca şeker tüketimine odaklanmak yerine bir sağlık profesyoneline başvurması önem taşıyor.