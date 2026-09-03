Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Endekste yılın başından bu yana gerçekleşen artış yüzde 22,07 olurken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre TÜFE'deki artış ise yüzde 31,79 oldu.

Ulaştırma ve konut fiyatları aylık artışta öne çıktı

Ağustos ayında en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubundaki değişimler dikkat çekti.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış yüzde 0,22 olurken, ulaştırma grubunda yüzde 4,82, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 2,26 artış gerçekleşti.

Söz konusu grupların aylık enflasyona katkıları gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,06, ulaştırmada 0,82, konut grubunda ise 0,27 yüzde puan oldu.

Yıllık artışta konut ilk sıralarda

Ana harcama gruplarının yıllık değişimlerinde ise konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 39,77 ile öne çıktı.

Bunu yüzde 35,08 ile ulaştırma ve yüzde 33,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Bu üç grubun yıllık enflasyona katkıları sırasıyla konut grubunda 5,01, ulaştırmada 5,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 8,12 yüzde puan oldu.

174 alt sınıfın 134'ünde fiyatlar arttı

TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıftan, ağustos ayı itibarıyla 134 alt sınıfın endeksinde artış gerçekleşti.

Aynı dönemde 35 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken, 5 alt sınıfta ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi de arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler ve tütün ile altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de ağustosta yükseldi.

B göstergesi, bir önceki aya göre yüzde 1,84, yılın başına göre yüzde 20,97 ve yıllık bazda yüzde 30,68 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,12 olarak gerçekleşti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE ise ağustosta aylık bazda yüzde 1,81, yıllık bazda yüzde 30,07 arttı.