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İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Salih Kaymakçı, sol kolunda başlayan ağrıları ilk etapta kireçlenmeye bağladı. Ancak zamanla ağrının yanı sıra küçük ve yüzük parmağında uyuşma, kavrama güçlüğü ve his kaybı ortaya çıktı. Şikayetlerin artması üzerine hastaneye başvuran Kaymakçı'da, dirsekte bulunan ulnar sinirin hareket sırasında yer değiştirdiği ve bu nedenle tekrarlayan travmaya maruz kaldığı belirlendi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne başvuran Kaymakçı'nın tedavi süreci, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sena Tolu ile El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kadir Uzel tarafından yürütüldü. Yapılan cerrahi müdahale ve ardından uygulanan rehabilitasyon programıyla hastanın ağrı ve uyuşma şikayetleri geriledi.

Sinir her dirsek hareketinde yer değiştirebiliyor

Dirseğin iç kısmından geçen ulnar sinirin normal şartlarda doğal bir kanal içerisinde ilerlediğini belirten Prof. Dr. Sena Tolu, bazı kişilerde sinirin dirsek hareketleri sırasında bu kanaldan dışarı çıkabildiğini söyledi.

Bu durumun hastalarda dirsekte bir şeyin "atladığı" veya sinirin "yerinden oynadığı" hissi oluşturabildiğini aktaran Tolu, dirseğin iç kısmında ağrı, özellikle küçük ve yüzük parmakta uyuşma ve karıncalanma, hareket sırasında atlama ya da takılma hissi ve ilerleyen süreçte elde güçsüzlük görülebileceğini ifade etti.

Hastaya yapılan kas-iskelet ultrasonografisinde, sinirin hareket sırasında bulunduğu kanaldan çıktığının net şekilde gözlemlendiğini belirten Tolu, "Burada sorun sadece sinirin sıkışması değil, her hareket sırasında yer değiştirmesi ve sürekli bu yer değişikliğine bağlı sinirin tahriş olmasıdır" dedi.

Sinir yeni bir kanala alındı

Cerrahi değerlendirme için Doç. Dr. Kadir Uzel'e yönlendirilen hastaya ameliyat uygulandı. Dirsek seviyesinde ulnar sinir instabilitesi bulunduğunu belirten Uzel, sinirin dirsek hareketleri sırasında oluğundan çıkarak öne doğru atladığını söyledi.

Uzel, sinirin her hareket sırasında travmaya maruz kalması nedeniyle zaman içerisinde hasar gördüğünü, bunun sonucunda Kaymakçı'da serçe ve yüzük parmaklarında uyuşukluk ile el kaslarında hafif güç kaybı oluştuğunu belirtti.

Cerrahi işlem sırasında sinirin dirseğin ön tarafına transfer edilerek yeni bir oluk içerisinde sabitlendiğini aktaran Uzel, tedavinin ardından hastanın şikayetlerinden tamamen kurtulduğunu ifade etti.

"Şu an çok iyiyim, kolumu istediğim gibi kullanıyorum"

Ameliyat öncesindeki süreci anlatan Salih Kaymakçı, sol kolunda başlangıçta önemsemediği bir ağrı olduğunu belirterek, ağrıların artması üzerine hastaneye gitmeye karar verdiğini söyledi.

Uyuşmanın dirsekten parmaklarına kadar yayıldığını anlatan Kaymakçı, bir şey tuttuğunda hissedememe ve kavrayamama sorunları yaşadığını belirtti.

Tedavi ve fizik tedavi sürecinin ardından şikayetlerinin tamamen gerilediğini söyleyen Kaymakçı, "Şu an çok iyiyim. Hiç ağrı hissetmiyorum. Kolumu istediğim gibi kullanabiliyorum. Eski rahatsızlığımdan önceki durumuma döndüm ve çok memnunum" dedi.