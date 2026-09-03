Çubuk Belediyesi tarafından açıklanan resmi tarifeye göre festival alanında "tek fiyat" uygulaması hayata geçirilecek. Böylece ziyaretçiler, alan genelindeki tüm esnaflardan aynı ürünü standart fiyatlar üzerinden satın alabilecek.

ÇubukFest Güncel Turşu Fiyat Listesi

Festivalin öne çıkan simgesi olan Çubuk turşusunda fiyatlar litre ve numara boyutlarına göre değişiklik gösteriyor:

5 Litrelik Salatalık Turşusu: 0 Numara 700 TL, 1 Numara 600 TL, 2 Numara 400 TL

3 Litrelik Salatalık Turşusu: 0 Numara 500 TL, 1 Numara 400 TL

2 Litrelik Salatalık Turşusu: 0 Numara 350 TL, 1 Numara 300 TL

1 Litrelik Salatalık Turşusu: 0 Numara 200 TL

Karışık Turşu: 5 Litre 400 TL, 3 Litre 300 TL, 2 Litre 200 TL

ÇubukFest Güncel Yemek Fiyat Listesi

Stantlarda satılacak et, tavuk ve dürüm çeşitlerinin porsiyon fiyatları şu şekilde listelendi:

Döner Çeşitleri: Et Döner (100 gr) 400 TL, Tavuk Döner (100 gr) 150 TL, Hatay Usulü Tavuk Döner (100 gr) 170 TL, Sucuk Döner 300 TL

Burrito Çeşitleri: Et Döner Burrito 500 TL, Tavuk Döner Burrito 250 TL

Izgara ve Dürümler: Cağ Kebabı 300 TL, Adana Dürüm 200 TL, Tavuk Şiş Dürüm 250 TL, Ciğer Dürüm 250 TL, Tavuk Kanat 350 TL

Tantuni Çeşitleri: Et Tantuni 300 TL, Yoğurtlu Et Tantuni 550 TL ÇubukFest İçecek Fiyat Listesi Sıcak ve soğuk meşrubat fiyatları ise şöyle belirlendi: ABB’den çocuklar için yeni proje: Çocuk İhtiyaçları Haritası tanıtıldı İçeriği Görüntüle Festivale Ulaşım Nasıl Sağlanır? Su ve Ayran: Küçük Su (500 ml) 15 TL, Küçük Ayran 25 TL, Büyük Ayran 40 TL, Açık Ayran 50 TL Limonata ve Çay: Ev Yapımı Limonata 100 TL, Bardak Limonata 70 TL, Çay 50 TL Kutu İçecekler: Kutu Gazlı İçecek (330 ml) 60 TL, Kutu Gazlı İçecek (250 ml) 50 TL



Ankara merkezden festivale katılmak isteyen vatandaşlar; Sıhhiye, Ulus ve Pursaklar güzergâhını kullanan 487 ve 487-3 hat numaralı EGO otobüslerini tercih edebilecek.