Yangın, saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde üzerinde yer alan Huzur Apartmanı'nda meydana geldi. Sedat K.'ye ait 3'üncü kattaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

İhbar üzerine adrese kısa sürede itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada yaşayan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesini sağladı.

Sağlık Durumu: Yoğun dumandan etkilenen Mustafa T. (93) ve Fethi D. (62), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma: İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.