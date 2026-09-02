Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevleri’nde görev yapan 400 eğitmen ve personel, yeni eğitim dönemine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda bu yıl ikincisi düzenlenen “Kreş Müdürlüğü Personel Çalıştayı”, 1 Eylül’de Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde başladı.

Üç gün sürecek çalıştayda, gündüz bakımevlerinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitim ve seminerler düzenleniyor.

BAŞKAN HÜSEYİN CAN GÜNER’İN MESAJI İLETİLDİ

Çalıştayın açılış konuşmasını Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler yaptı. Güler, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in sevgi, selam ve başarı dileklerini eğitimcilere iletti.

Güler, Çankaya Belediyesi’nin eşit, adil ve aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda gündüz bakımevlerinde görev yapan eğitimcilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, çocukların geleceğinin okul öncesi eğitim döneminde şekillendiğine dikkat çekti.

Güler konuşmasında, “Bugün fiziken bu salonda bizimle olamasa da kalbi, aklı ve inancı her daim çocuklarımızla olan Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Can Güner’in sizlere gönderdiği en içten sevgi, selam ve başarı dileklerini iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞE ATILACAK EN GÜÇLÜ TEMELİ KONUŞUYORUZ”

Çalıştayın yalnızca günlük işleyişin değerlendirilmesi amacı taşımadığını belirten Güler, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Güler, Prof. Dr. Selçuk Şirin’in okul öncesi eğitime yönelik çalışmalarına da değinerek, çocukların zihinsel ve duygusal gelişiminde 0-6 yaş döneminin kritik olduğunu söyledi.

“Çocuğun merak duygusu, özgüveni, dünyayı algılayış biçimi sizlerin sınıflarında form buluyor” diyen Güler, eğitimcilerin çocukların gelişimindeki rolünün önemine dikkat çekti.

ÇANKAYA’YA 16 KREŞ KAZANDIRILDI

Çankaya Belediyesi’nin bugüne kadar ilçeye 16 kreş kazandırdığını belirten Güler, okul öncesi eğitim alanındaki yatırımların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Güler, Çankaya’ya yeni gündüz bakımevleri kazandırılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, “Çankaya’nın aydınlık, Cumhuriyet değerlerine sıkı sıkıya bağlı, soran ve sorgulayan çocukları sizlerin eseri oluyor ve olmaya devam edecek” dedi.

Güler ayrıca, gündüz bakımevlerinde görev yapan personelin emeğine teşekkür ederek çalıştayın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

400 PERSONELE UZMANLARDAN EĞİTİM

Üç gün sürecek Kreş Müdürlüğü Personel Çalıştayı kapsamında eğitimcilere ve personele farklı alanlarda seminerler verilecek.

Çalıştay programında;

İlk yardım,

Velilerle iletişim,

Çatışma önleyici yaklaşımlar,

Proje temelli öğrenme,

Çocuklarda ihmal ve istismar,

Girişimcilik temel eğitimi

gibi başlıklar ele alınacak.

Gazi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden uzman ve akademisyenlerin katılacağı eğitimlerde, gündüz bakımevlerinde görev yapan personelin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve yeni eğitim dönemine hazırlanması hedefleniyor.