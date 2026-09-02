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Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku , 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kayboldu. Doku’nun bulunmasına yönelik soruşturma ve arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili adli süreç de sürüyor.

Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’ suçundan tutuklananlar arasında bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirildi.

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