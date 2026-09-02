Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’suçundan tutuklananlar arasında bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirildi.

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Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.

4 saat ifade verdi

Yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından Abarakov, adliye binasından yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı.

Abarakov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Erzincan’daki cezaevine götürüldü.

Gülistan Doku 5 Ocak 2020’den beri kayıp

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kayboldu. Doku’nun bulunmasına yönelik soruşturma ve arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili adli süreç de sürüyor.

Kaynak: DHA