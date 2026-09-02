Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç delillerini gizleme ve yok etme’suçundan tutuklananlar arasında bulunan eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, tutuklu bulunduğu Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirildi.
Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.
4 saat ifade verdi
Yaklaşık 4 saat süren ifade işleminin ardından Abarakov, adliye binasından yoğun güvenlik önlemleri altında çıkarıldı.
Abarakov, işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden Erzincan’daki cezaevine götürüldü.
Gülistan Doku 5 Ocak 2020’den beri kayıp
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli’de kayboldu. Doku’nun bulunmasına yönelik soruşturma ve arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili adli süreç de sürüyor.