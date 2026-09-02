ALMANYA, 4 Ağustos’ta Leipzig/Halle Havalimanı’nda Ukrayna’ya ait bir kargo uçağının yakınında bulunan patlayıcı yüklü drone ile gerçekleştirilmeye çalışılan saldırıdan Rusya’yı resmen sorumlu tuttu.

Berlin yönetimi, saldırı girişimini Rusya’nın Avrupa’daki “sistematik ve koordineli hibrit saldırılarının” bir parçası olarak nitelendirdi.

ALMANYA’DAN RUSYA’YA YENİ ÖNLEMLER

Almanya, saldırı girişiminin ardından Rusya’ya yönelik yeni adımlar atılacağını açıkladı.

Bu kapsamda;

Rusya’nın Bonn’daki konsolosluğunun kapatılması ,

, Berlin’deki Rus Evi’nin faaliyetlerine son verilmesi ,

, Rusya’nın “gölge filosuna” yönelik baskının artırılması ,

, Yeni yaptırımların uygulanması ,

, Sınır kontrollerinin sıkılaştırılması

kararlaştırıldı.

Berlin yönetimi, söz konusu adımlarla Rusya’nın Avrupa’daki hibrit faaliyetlerine karşı baskının artırılmasını hedefliyor.

RUSYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Rusya ise Almanya’nın suçlamalarını kabul etmedi. Moskova yönetimi, saldırı girişiminden sorumlu tutulmasını “saçma ve temelsiz bir provokasyon” olarak nitelendirerek suçlamaları reddetti.

Leipzig/Halle Havalimanı’ndaki olay, Almanya ile Rusya arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşırken, Berlin’in Moskova’ya yönelik yeni yaptırım ve güvenlik tedbirleri de dikkat çekti.