İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada ikinci celsenin 11’inci gününe gelindi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, bu hafta tutuklu sanıkların tahliye talepleri alınmaya devam ediyor.

Bugünkü duruşmanın en dikkat çeken ismi ise Ekrem İmamoğlu olacak. İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin bugün dinlenmesi bekleniyor.

İmamoğlu için karar günü

Mahkeme heyeti daha önce tahliye taleplerinin, sanıkların ilk duruşmadaki sıra listesine göre alınmasına karar vermişti.

Bu takvime göre İmamoğlu’nun tahliye talebini 3 Eylül Perşembe günü sunması bekleniyordu. Bugün bu aşamaya gelindi.

İmamoğlu’nun tahliye talebi, duruşmanın en kritik başlıklarından biri olacak.

Ancak tahliye talebinde bulunmak, tahliye kararı verileceği anlamına gelmiyor. Son değerlendirmeyi mahkeme heyeti yapacak.

Hangi isimler için tahliye gündemde?

Bugünkü duruşmada 13 tutuklu sanığın tahliye taleplerinin dinleneceği doğrulanmış durumda. Ancak güncel mahkeme takvimini aktaran kaynaklarda bu 13 kişinin tamamının isimleri henüz tek tek yayımlanmış değil.

Kesin olarak bugün tahliye talebinin gündeminde olduğu belirtilen isimlerin başında:

Ekrem İmamoğlu

Önceki günlerde tahliye talebini avukatı aracılığıyla sunan Mehmet Murat Çalık

Daha önce tahliye talebinde bulunan tutuklu sanıklar

geliyor. Çalık’ın tahliye talebi avukatı tarafından mahkemeye sunulmuştu.

Bu nedenle diğer isimler konusunda mahkeme sırası ve duruşmadaki gelişmeler takip edilmeden kesin bir liste vermek doğru olmayacaktır.

Resul Emrah Şahan da tahliye isteyen isimler arasında

Davada tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da geçtiğimiz günlerde tahliye talebini dile getiren isimler arasında yer aldı.

Şahan, savunmasında belediye başkanlığı dönemindeki görev ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalarda bulunarak tahliyesini talep etti.

Mahkemenin kararı akşam saatlerinde bekleniyor

Bugün sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasının ardından gözler mahkeme heyetine çevrilecek.

Güncel duruşma takvimine göre mahkemenin akşam saatlerinde tutukluluk durumlarına ilişkin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Kararla birlikte bazı sanıkların tahliye edilmesi, bazı sanıkların ise tutukluluk hallerinin devam ettirilmesi mümkün.

Kritik soru: İmamoğlu tahliye olacak mı?

İBB davasında bugün yalnızca bir sanığın değil, 13 tutuklu sanığın durumunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Ancak şu aşamada herhangi bir isim için “kesin tahliye edilecek” demek mümkün değil.

Silivri’de gözler mahkeme heyetinin vereceği kararda.