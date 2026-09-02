Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Yunanistan’ın Ege adalarındaki askeri kapasitesini artırmasına sert tepki göstererek, “Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir” dedi.

Aralarında Habertürk TV Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yok”

Yunanistan’ın bir yandan Türkiye ile diyalog mesajları verirken diğer yandan Ege adalarındaki askeri kapasitesini artırmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin iyi komşuluk temelinde hareket ettiğini belirtti.

Erdoğan, “Biz her konuda samimi olduk. Yapıcı davranan taraf olduk. Fakat çoğu zaman iyi niyetimizin karşılığını göremedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin başka ülkelerin topraklarında gözü olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez” dedi.

“Serinkanlılığımızı acziyet olarak görmek vahim hata”

Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılmasının ve çiğnenmesinin kimseye fayda sağlamayacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin sağduyulu yaklaşımının yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Türkiye’nin serinkanlı ve sağduyulu yaklaşımını her kim bir acziyet olarak okuyorsa, açık söylüyorum, vahim bir hata yapıyor demektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’a çağrısını yineleyerek, “Yunanistan, girdiği bu yanlış yoldan dönmeli, gayri-askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmelidir. Tarih, ibret alanlar için çok çok iyi bir yol göstericidir” ifadelerini kullandı.

Putin görüşmesi: “Çok samimi bir havada geçti”

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini belirten Erdoğan, “Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri ele alma imkanımız oldu ve çok verimliydi. Çok çok samimi bir havada geçti. Putin savaşın bitmesini istiyor” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin de Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini ifade etti.

YPG mesajı: “Terör defteri artık kapanmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG’nin feshedilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek Suriye’deki gelişmelere de değindi.

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın zor süreçleri başarıyla yönettiğini ifade ederek, “Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı” dedi.

Erdoğan, bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.