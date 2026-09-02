KKTC’nin Girne açıklarında batan Filo Jet isimli yolcu gemisine ilişkin arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Geminin enkazının bulunduğu değerlendirilen cisim, denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde tespit edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yürütülen çalışmalar sırasında yaklaşık 550 metre derinlikte gemiye ait olduğu değerlendirilen bir cismin yerinin belirlendiğini açıkladı. Ancak cismin kesin olarak batan gemiye ait olduğunun belirlenmesi için su altı incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

Arama çalışmalarını Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın yürütüyor. Bin metreye kadar derinlikte arama-kurtarma yapabilen gemi, uzaktan kumandalı robotik sistemlerle deniz tabanında inceleme gerçekleştiriyor.