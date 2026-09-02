Yazın rehaveti sona erdi, büyükşehirlerde hareketlilik yeniden başladı. Yaz tatilini memleketlerinde, yazlıklarında ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, eylül ayının gelmesiyle birlikte Ankara başta olmak üzere büyükşehirlere dönüş yolculuğuna çıktı.

Ankara’da şehirlerarası ulaşımın önemli merkezlerinden AŞTİ ve Ankara Garı’nda yoğunluk dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren terminal ve gar çevresinde hareketlilik yaşanırken, otobüslerine ve trenlerine yetişmeye çalışan yolcular yoğunluk oluşturdu.

TATİL BİTTİ, YOLLAR DOLDU

Yaz aylarında şehirlerden uzaklaşan vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte ana ulaşım güzergâhlarında da trafik yoğunluğu arttı. Özellikle kent girişlerinde ve ulaşım noktalarında araç yoğunluğu dikkat çekti.

Memleketlerinden ve tatil bölgelerinden Ankara’ya gelen vatandaşlar, bir yandan evlerine dönerken diğer yandan iş ve okul hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

AŞTİ’DE YOLCU HAREKETLİLİĞİ

Dönüşlerin en yoğun hissedildiği noktalardan biri de AŞTİ oldu. Otobüs bekleyen yolcuların yanı sıra yakınlarını karşılamak ve uğurlamak için terminale gelen vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Otobüs firmalarında da dönüş seferleri nedeniyle hareketlilik yaşanırken, tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte yolcu trafiğinin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

ANKARA’DA YENİDEN YOĞUN GÜNLER

Eylül ayıyla birlikte Ankara’da yalnızca şehirlerarası ulaşım değil, kent içindeki yaşam da yeniden hız kazanıyor.

Tatilini tamamlayan vatandaşların işlerine dönmesiyle birlikte toplu taşıma araçları, ana arterler ve kent merkezlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA TRAFİK DAHA DA ARTACAK

Dönüş trafiğine kısa süre içinde okul hareketliliği de eklenecek. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yeniden günlük ulaşım trafiğine katılması, özellikle sabah ve akşam saatlerinde Ankara trafiğini daha da yoğunlaştıracak.

Tatil sezonunun sona ermesiyle birlikte başkent, yazın sakinliğini geride bırakıp yeniden yoğun temposuna dönüyor. Valizler geri döndü, yollar doldu; Ankara’da tatil bitti, yoğun günler başladı.