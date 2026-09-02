Altındağ ilçesinde sürüsünden ayrılarak Protokol Yolu’na çıkan eşek, bölgede hareketliliğe neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, eşeği buldu.

EŞEĞİNİ SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN BULDU

Eşeğin sahibi Orhan Figan, hayvanının yerini sosyal medyada paylaşılan görüntülerden öğrendi. Figan, ekipler tarafından yediemin otoparkına götürülen eşeğini teslim almak için 1.246 TL ceza ödedi.

Cezanın ödenmesinin ardından eşek sahibine teslim edildi.

“YAVRUSUNU ARAMAK İÇİN SÜRÜDEN AYRILDI”

Orhan Figan, eşeğin sürüden ayrılmasının nedeninin başka bir sürüye verilen yavrusunu aramak olduğunu söyledi.

Figan, eşeğin yavrusunu aramak için sürüden ayrıldığını ve bu nedenle Protokol Yolu’na kadar çıktığını belirtti.