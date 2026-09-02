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Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Ağır yaralanan 5 yaşındaki Masal Çelik, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D. ile karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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