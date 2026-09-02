Kaza, saat 22.30 sıralarında Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Güngören mevkisinde meydana geldi. O.D. yönetimindeki 17 PC 410 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 4 kişilik aileye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
5 YAŞINDAKİ MASAL KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü O.D. ile karşıya geçmeye çalışan aileden baba B.Ç., anne C.Ç., kızları Z.Ç. ve Masal Çelik, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’nekaldırıldı.
Ağır yaralanan 5 yaşındaki Masal Çelik, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.