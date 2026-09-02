Kaza, saat 07.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Fransa'dan gelen M.A. yönetimindeki EY 818 FT plakalı minibüs, kent merkezinden İncesu ilçesine giden ve yol üzerinde durakta bekleyen A.M. idaresindeki 38 AB 285 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü M.A. ve otobüste yolcu olarak bulunan A.S. ile T.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü ise ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.