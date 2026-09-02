KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlu Atabey Ateş'in sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Fahri Ateş'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Çerçili Mahallesi'ndeki cenaze törenine Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile Ateş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EŞİ TABUTUNA SARILIP AĞIT YAKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Fahri Ateş'in eşi Ayça Ateş, eşinin tabutuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı. Ayça Ateş'in feryatları cenazeye katılanları da duygulandırdı. Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fahri Ateş'in cenazesi askerlerin omuzlarında götürüldüğü, Çerçili Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)