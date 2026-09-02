Kaza, dün akşam saatlerinde Yayla köyü sahili yakınlarında meydana geldi. Yayla köyünden sahil yönüne giden F.A. (21) yönetimindeki 34 HG 0146 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücü F.A. ile yanındaki O.G. (18), H.K. (19) ve Ş.A. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.