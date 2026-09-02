Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışmasının ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığı değerlendiriliyor. Gemide bulunan kaptanlar dahil 10 Türk denizciye ise henüz ulaşılamadı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kazaya ilişkin yaptığı son açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, geminin yaklaşık 950 metre derinlikte olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, acil durum çağrısının saat 03.26'da alındığını ve geminin yaklaşık 11 dakika gibi kısa bir sürede hızla battığını ifade etti.

Uraloğlu, “Sağ olarak kimseye ulaşılamadı” diyerek, 10 denizciden şu ana kadar haber alınamadığını açıkladı. Bölgede ekiplerin havadan ve denizden arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.