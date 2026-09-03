Yangın, Haikou kentinin Xiuying Caddesi üzerinde bulunan ve tadilat çalışmaları devam eden bir restoranda meydana geldi.

Haikou İtfaiye ve Kurtarma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.45 sıralarında restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler yaklaşık 25 dakika içerisinde kontrol altına alınarak 15.10’da söndürüldü.

6 kişi hayatını kaybetti

Yangının ardından restoranda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının nasıl çıktığının belirlenmesi için inceleme sürüyor.