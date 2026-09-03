Son dönemde milyonlarca kullanıcının günlük işlerinde ve araştırmalarında vazgeçilmezi haline gelen yapay zeka programı ChatGPT, üst üste yaşanan erişim sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Platforma girmekte, komut göndermekte ya da üretilen yanıtlara ulaşmakta güçlük çeken kullanıcılar, arama motorlarında "ChatGPT çöktü mü?" ve "ChatGPT neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor.

Dünya genelindeki kullanıcı kitlesi her geçen gün katlanarak artan ChatGPT’de yaşanan bu aksaklıkların arkasında birkaç kritik neden bulunuyor. Sıkça karşılaşılan kesintilerin ilk sebebi, belirli zaman dilimlerinde eş zamanlı olarak sunuculara yüklenen devasa kullanıcı trafiği. Bunun yanı sıra geliştirici firma OpenAI'ın altyapısını güçlendirmek ve yeni model güncellemelerini entegre etmek adına yaptığı teknik müdahaleler de sistemde geçici yavaşlamalara yol açabiliyor. Zaman zaman ise bölgesel ağ bağlantılarından kaynaklanan lokal kesintiler yaşanabiliyor.