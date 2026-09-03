Sonsöz Gazetesi’nden Çavuş Işık’ın haberine göre; Ankara iş dünyası ve sivil toplum hayatına yeni bir soluk getirmek amacıyla kurulan Karadenizli İş İnsanları Derneği (KİİD), Karadenizli iş insanlarını ortak bir çatı altında buluşturmak, iş dünyası arasındaki dayanışma ve iş birliğini güçlendirmek ve Karadeniz’in ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini daha güçlü şekilde temsil etmek amacıyla faaliyetlerine başladı.

KİİD Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Aydın, Başkan Vekili Barış Çetin Yılmaz ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak öncülüğündeki dernek yönetimi, kuruluşunun ardından gerçekleştirdiği ilk önemli temaslardan birinde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, KİİD’in ilk Onursal Üyelik Beratı, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a takdim edildi. KİİD Başkanı Özgür Aydın, Başkan Vekili Barış Çetin Yılmaz ve Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak’ın katıldığı görüşmede; Ankara iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve Karadenizli iş insanlarının kent ekonomisine sunduğu katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca KİİD’in önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla kurulması hedeflenen iş birlikleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. KİİD Başkanı Özgür Aydın, Gürsel Baran’ın bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarına ve iş dünyasına verdiği desteklerin büyük önem taşıdığını belirterek, nazik kabulleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yeni kurduğumuz Karadenizli İş İnsanları Derneği’nin ilk Onursal Üyesi olarak Sayın Gürsel Baran’a Onursal Üyelik Beratımızı takdim etmekten büyük onur duyduk. Her zaman sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının yanında olan, katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Gürsel Baran’a nazik kabulleri ve değerli sohbetleri için şükranlarımızı sunuyoruz.”

Karadeniz’in girişimci ruhunu Ankara iş dünyasıyla buluşturmayı hedefleyen KİİD; iş insanları arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırmayı, yeni ticari iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamayı ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda üretmeyi amaçlıyor.

Başkan Özgür Aydın’ın liderliğinde çalışmalarına başlayan Karadenizli İş İnsanları Derneği, güçlü bir dayanışma, ortak akıl ve iş birliği anlayışıyla Ankara’dan Türkiye’ye uzanan yeni bir iş dünyası ağı oluşturma hedefiyle yoluna devam ediyor.

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