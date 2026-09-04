Olay, akşam saatlerinde Kozan Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir şehir içi dolmuşta meydana geldi. Dolmuş içerisindeki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü.
Polis İnceleme Başlattı
Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde, kalabalık grubun dolmuş içerisindeki çocuğu hedef alarak darp ettiği görüldü. Yolcuların ve çevredeki vatandaşların duruma tepki göstermesi üzerine yaşanan arbede sonrası emniyet güçleri harekete geçti.
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Adli Süreç: Cep telefonu kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA