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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Torbalı ilçesinde bulunduğu belirlendi. F.K., bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgeden kaçan F.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Şüpheli, burada tüfekle rastgele ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saçmaların isabet ettiği park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, 31 Ağustos’ta Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan F.K., daha önce tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle geldi.

İzmir’in Buca ilçesinde , psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle giderek rastgele ateş açtı. Olayda park halindeki bazı araçlar zarar görürken, kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu Torbalı ilçesinde yakalandı.

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