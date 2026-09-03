İzmir’in Buca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle giderek rastgele ateş açtı. Olayda park halindeki bazı araçlar zarar görürken, kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu Torbalı ilçesinde yakalandı.
Olay, 31 Ağustos’ta Çamlıkule Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan F.K., daha önce tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle geldi.
Şüpheli, burada tüfekle rastgele ateş açtı. Silah sesleri çevrede paniğe neden olurken, saçmaların isabet ettiği park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
O anlar cep telefonu kamerasında
Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek bulunan şüphelinin sokakta koştuğu görüldü.
Olayın ardından bölgeden kaçan F.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Torbalı’da yakalandı
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüphelinin Torbalı ilçesinde bulunduğu belirlendi. F.K., bugün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.