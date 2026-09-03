ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Şam yönetimine ilişkin Washington Post’ta yayımlanan bir analiz yazısını alıntıladı.

Trump, Suriye’nin kendisini “nispeten istikrarlı, enerji ve mal taşımacılığı için kara koridoru sağlayan ve Hürmüz Boğazı’na alternatif” bir güzergah olarak tanıttığı değerlendirmesinin yer aldığı habere, “Bu harika.” ifadesiyle karşılık verdi.

Suriye, Orta Doğu’nun merkezi olmayı hedefliyor

Washington Post’ta yer alan analizde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin aksamasının Suriye açısından bir “nimet” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde, Şam yönetiminin Suriye’yi Orta Doğu’nun merkezi haline getirmeyi hedeflediği ve ülkenin enerji ile ticaret taşımacılığında alternatif güzergah olma potansiyeline dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, Irak ile Suriye arasında yeniden inşa edilmesi planlanan petrol boru hattı projesine de yer verildi.

Irak-Suriye petrol boru hattı yeniden gündemde

Irak ile Suriye, 18 Temmuz’da iki ülke arasındaki ham petrol boru hattının yeniden inşa edilmesi ve yeniden faaliyete geçirilmesini öngören mutabakat metnini ABD’nin başkenti Washington’da imzalamıştı.

Törende konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, petrol boru hattına ilişkin anlaşmaların, Hürmüz Boğazı’nı enerji arzı açısından “ikincil konuma düşürecek” bir sürecin önünü açacağını ifade etmişti.

Söz konusu proje, Suriye’nin enerji taşımacılığında daha önemli bir konuma gelmesi ve bölgedeki ticaret yollarında alternatif güzergah oluşturması açısından önem taşıyor.