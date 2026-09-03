A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek final mücadelesinde karşılaştığı Almanya’yı 3-1 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası’nda adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Filenin Sultanları Almanya engelini aştı

Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine üstünlük kuran A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla milliler, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

Yarı finalde rakip Sırbistan

Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan oldu.

Sırbistan, çeyrek final karşılaşmasında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Böylece Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmek için mücadele edecek.