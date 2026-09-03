Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kendi köyü olan Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Hacıhaliller Mahallesi’nde üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Üzüm sergilerini gezen ve üreticilerin sorunlarını tarlada dinleyen Özel, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlara hitap etti.

Özel’e programında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa milletvekilleri de eşlik etti.

Manisa’nın üzüm üretimindeki önemine dikkat çeken Özel, kentte yaklaşık 45 bin çiftçinin üzüm üretimi yaptığını belirterek, Türkiye’de üretilen üzümün yaklaşık yüzde 35’inin Manisa’da yetiştirildiğini söyledi.

Üzüm üreticilerinin artan maliyetler ve elde kalan ürün nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

“Piyasada 60-70 liraya üzüm satılıyor. Bu, zararına satmak demektir. Üzüm maalesef zarar ettiğinde çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Çünkü yetiştirirken çok masrafı olan bir iş.”

“Üzüm üreticisinin masrafı yüzde 60 ila 90 arttı”

Bu yıl üzüm üreticilerinin maliyetlerinde ciddi artış yaşandığını savunan Özel, geçen yıldan kalan yaklaşık 60 bin ton üzümün depolarda beklediğini söyledi.

Üreticinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için taban fiyat açıklanması gerektiğini belirten Özel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Tariş ile iş birliği yaparak üzüm alımına hız vermesi çağrısında bulundu.

Özel, üreticilerin yaşadığı sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, “O mağduriyeti giderecek bir taban fiyatın açıklanmasını, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Tariş'e de destek vererek, iş birliği yaparak, geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi hızla üzümleri almasını ve üzümcünün bu sıkıntıdan kurtulmasını bekliyoruz” dedi.

Özel’den çiftçilere “faiz” ve “kredi” sözü

Konuşmasında partisinin tarım politikalarına ilişkin planlarını da anlatan Özel, çiftçilerin kredi borçlarına yönelik yeni bir model uygulayacaklarını söyledi.

İktidara gelmeleri halinde tarım, hayvancılık ve üretim amacıyla kullanılan kredilerin faizlerinin bir defaya mahsus silineceğini belirten Özel, ana para borçlarının ise 3 yıla bölüneceğini ifade etti.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Türkiye'deki bütün çiftçilerin kredi borçları var, faiz borçları var. İktidarımıza geldikten sonra tarım için çiftçilik yaparken, hayvancılık yaparken, üretim yaparken kullanılmış bütün kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz, ana parayı 3 yıla böleceğiz, hepinize rahat bir nefes aldıracağız.”

“İkinci şans kredisi vereceğiz”

Özel ayrıca, borçları nedeniyle üretim yapamaz hale gelen çiftçilere yönelik “ikinci şans kredisi” uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

Tarımın yeniden canlandırılması amacıyla, iflas etmiş veya üretimini sürdüremeyen çiftçilerin yeniden üretime kazandırılacağını belirten Özel, “Ayrıca bitmiş, iflas etmiş, kendini çeviremeyen çiftçiler için tarımı canlandırmak amacıyla ikinci şans kredisi vereceğiz” dedi.