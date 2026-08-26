Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbar edilen otomobili durdurmak istedi.
Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.
OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ
Polisin takibi sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, Albayrak Mahallesi’nde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, miktarı henüz belirlenemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ku
Kaynak: DHA