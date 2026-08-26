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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, miktarı henüz belirlenemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbar edilen otomobili durdurmak istedi.

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