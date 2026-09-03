Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Tevfik Bağrıaçık (56), tartıştığı eşi Dilek Bağrıaçık’ı (49) pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık ile eşi Dilek Bağrıaçık arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında bulunan pompalı tüfekle eşine ateş etti. Ardından aynı silahla kendisine ateş etti.

Sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alarak bölgeye gelen çiftin yakınları, acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu.

4 çocukları vardı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 4 çocuk sahibi Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.