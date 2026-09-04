Alman otomotiv devi Volkswagen, tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma planlarından birini hayata geçiriyor. Şirketin denetleme kurulu, dünya genelinde 50 bin ek istihdamın azaltılmasını öngören planı onayladı. Daha önce açıklanan 50 bin kişilik küçülmeyle birlikte toplam istihdam kaybının 100 bine ulaşması bekleniyor.

ÇİN REKABETİ VE MALİYETLER BASKI YAPIYOR

Volkswagen’in küçülme kararında Avrupa’daki yüksek üretim kapasitesi, artan maliyetler, Çinli otomobil üreticilerinin rekabeti ve ABD’nin gümrük tarifeleri etkili oldu. Şirket, Avrupa’da 500 binin üzerinde araçlık kapasite fazlası bulunduğunu belirtiyor. Yeniden yapılanma kapsamında Almanya’daki Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm tesislerinin geleceği de tartışma konusu. Bu fabrikalara 2031-2034 döneminde yeni üretim modelleri verilmemesi planlanıyor.

Volkswagen ayrıca 2035 yılına kadar model yelpazesini yaklaşık yüzde 50 daraltmayı ve ürünlerdeki karmaşıklığı yüzde 75 azaltmayı hedefliyor.

Şirket, bu hamlelerle maliyetleri düşürerek özellikle Çinli rakipleri karşısında yeniden rekabet gücü kazanmayı amaçlıyor. Alınan karar, Volkswagen’in 89 yıllık tarihindeki en büyük yeniden yapılanma olarak değerlendiriliyor.