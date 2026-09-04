Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz’da tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta yapılan ilk seçimi CHP’li aday Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Ancak AK Parti’nin geçersiz oylar gerekçesiyle yaptığı itirazı inceleyen İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. CHP kanadının Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptığı itirazın reddedilmesiyle İstanbul Valiliği, seçimin 5 Eylül Cumartesi günü yeniden yapılacağını duyurdu.

Rozetleri Taktılar: "Üsküdar İçin Yeni Bir Başlangıç"

AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP'den istifa eden meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta'nın AK Parti'ye katıldığını bildirdi. Sarıcaoğlu paylaşımında, bu katılımı Üsküdar için "büyüyen bir birliktelik ve yeni bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Bu akşam Üsküdar için yeni bir başlangıca, büyüyen bir birlikteliğe hep birlikte şahitlik ediyoruz.



Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden kıymetli meclis üyelerimiz; Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, AK Parti ailemize katıldı.



Üsküdar’a olan aşkımız… pic.twitter.com/ZHQKWwcOCN — Taha Sarıcaoğlu (@TahaSaricaoglu) September 3, 2026

Üsküdar Belediye Meclisi’nde Değişen Oy Dalgası

Seçim öncesinde gözaltılar ve istifalarla birlikte meclisteki sandalye aritmetiği Cumhur İttifakı lehine döndü:

İlk Aritmetik: Toplam 44 üyeli mecliste CHP 27, AK Parti 14, MHP ise 3 sandalyeye sahipti.

Son Katılımlarla Cumhur İttifakı: CHP'den geçen 4 üyenin katılımıyla AK Parti'nin üye sayısı 18'e yükseldi. MHP'li 3 üyenin desteğiyle Cumhur İttifakı'nın toplam oy gücü 21 sandalye ye ulaştı.

Gözaltılar ve İstifalar Sonrası CHP: 2 ve 3 Eylül tarihlerinde gerçekleşen gözaltı operasyonlarında 3 meclis üyesi gözaltına alındı. 4 üyenin istifası ve 3 üyenin gözaltında bulunması nedeniyle CHP'nin oy kullanabilecek üye sayısı 20'ye düştü.