ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Amerikan medyasında yer alan ve ABD ordusunun elinde yeterince mühimmat kalmadığı iddiasını içeren haberlere yanıt verdi. Trump, söz konusu haberleri yapan gazetecilerin vatan haini olduğunu öne sürerek, 'Elimizde, bu operasyon için ya da başka herhangi bir savaşta kullanabileceğimizden çok daha fazla, neredeyse sınırsız miktarda orta ve yüksek kaliteli mühimmatımız var' dedi.

Ordu için yeni mühimmat üretiminin de yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Trump, silah ve mühimmat stoklarında herhangi bir sorun olmadığını savundu.

Trump, önceki ABD Başkanı Joe Biden döneminde özellikle Ukrayna'ya ve bazı NATO ülkelerine 'yüz milyarlarca dolar değerinde' silah ve mühimmatın ücretsiz şekilde gönderildiğini vurgulayarak, 'Ancak biz bu parayı, biraz geç de olsa, talep edeceğiz' açıklamasında bulundu.