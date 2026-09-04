ÇubukFest’te Fiyatlar Belli Oldu: Turşu ve Yemek Tarifesi Açıklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Sivil Yaralı: Operasyon esnasında çıkan arbede ve çatışma sırasında bir vatandaş yaralanarak tedavi altına alındı.

Gelişmeye ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun detayları ve son durum kamuoyuyla paylaşıldı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu Berkan Ç.’nin (21) kaldığı adrese operasyon düzenlendi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.