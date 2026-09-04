İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, Türkiye'de terör saldırısı planladığı değerlendirilen DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu Berkan Ç.’nin (21) kaldığı adrese operasyon düzenlendi.
İstanbul Valiliği’nden Resmi Açıklama
Gelişmeye ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonun detayları ve son durum kamuoyuyla paylaşıldı:
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Çatışma Anı: Yakalama işlemi sırasında şüphelinin görevli polis ekiplerine ateş açması üzerine güvenlik güçleri karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirildi.
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Sivil Yaralı: Operasyon esnasında çıkan arbede ve çatışma sırasında bir vatandaş yaralanarak tedavi altına alındı.
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Tahkikat: Olay yerinde incelemeler tamamlanırken, terör örgütü bağlantılarına ilişkin geniş çaplı tahkikatın sürdüğü bildirildi.