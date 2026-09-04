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Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun' ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA