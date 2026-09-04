ÇubukFest’te Fiyatlar Belli Oldu: Turşu ve Yemek Tarifesi Açıklandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun' ifadelerini kullandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.