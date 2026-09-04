SAKÜDER Art Gallery’de düzenlenen Yaz Müzayedesi, farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini sanatseverler ve koleksiyonerlerle buluşturdu.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yaklaşık 100 çağdaş sanat eserinin yer aldığı müzayedede, Türk sanatının yanı sıra Azerbaycan sanatının önemli temsilcilerinin eserleri de büyük ilgi gördü.

Müzayedenin yönetimini Müzayede Yöneticisi Ali Eser üstlenirken, sanat çevreleri ve koleksiyonerlerin yoğun katılımı etkinliğe ayrı bir hareketlilik kazandırdı.

ASIM YÜCESOY’UN ESERİNE 1 MİLYON TL TEKLİF

Gecenin dikkat çeken eserlerinden biri, Türk sanat tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Asım Yücesoy imzalı eser oldu.

Sanat tarihinde özel bir yere sahip olan Yücesoy’un, Pablo Picasso tarafından Paris’e davet edildiği ve Picasso’nun misafiri olarak şatosunda beş gün ağırlandığı aktarıldı. Yücesoy ayrıca Türk lirası üzerinde yer alan Atatürk portresinin sanatçısı olarak da biliniyor. SAKÜDER koleksiyonunda bulunan Yücesoy imzalı eser, Yaz Müzayedesi’nde 1 milyon TL değerinde teklif alarak gecenin öne çıkan eserlerinden biri oldu.

LÜTFİ GÜNAY’IN ESERİNE 800 BİN TL TEKLİF

Türk soyut sanatının öncü isimlerinden Lütfi Günay da müzayedede dikkat çeken sanatçılar arasında yer aldı. Günay’a ait eser, müzayedede 800 bin TL teklif alarak sanatseverlerin yoğun ilgisini çekti. Eser, gecenin yüksek teklif alan çalışmalarından biri olarak öne çıktı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.