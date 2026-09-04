EGO Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından gerçekleştirilen teknik düzenleme nedeniyle ilgili sistem servislerine geçici olarak erişim sağlanamadığını duyurdu.

Yaşanan teknik sorun nedeniyle YÖK’e bağlı yükseköğretim kurumlarında öğrenimine devam eden öğrencilerin öğrenci kartı çıkarma ve abonmanlık tanımlama işlemleri geçici süreyle gerçekleştirilemiyor.

“EGO sistemlerinden kaynaklanmıyor”

EGO tarafından yapılan açıklamada, yaşanan aksaklığın EGO Genel Müdürlüğü sistemlerinden kaynaklanmadığı vurgulandı. Hizmetin en kısa sürede yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için ilgili kurumlarla iletişim ve koordinasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

YÖK sistemi açılınca işlemler yeniden başlayacak

YÖK sistem servislerinin yeniden erişime açılmasının ardından öğrenci kartı ve abonmanlık işlemleri tekrar yapılabilecek. EGO, sürece ilişkin gelişmelerin resmi iletişim kanalları üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, yaşanan geçici aksaklık nedeniyle vatandaşlardan anlayış beklediğini belirtti.