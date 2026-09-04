Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, stantları gezerek çeşitli turşuları ve yöresel ürünleri tattı. Esnaf da yoğun ilgiden memnun kaldı.

Festivalde stant açan turşucu Hüseyin Benli, ilk gün olduğu gibi ikinci gün de yoğunluk yaşandığını belirterek, en çok salatalık turşusunun tercih edildiğini söyledi.

Turşucu Emre Keser ise Çubuk'un yöresel turşularının yanı sıra çeşitli ikramların da ziyaretçilere sunulduğunu belirterek, festivalin ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Unutulmaya yüz tutan lezzetler tanıtılıyor

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan da festivalde yöresel yemekler ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin tanıtıldığını söyledi.

Festivalde cızlama, kavurga, höşmer, kete ve bu yıl ilk kez öküz helvası gibi yöresel lezzetlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirten Tuyan, katılımın oldukça yoğun olduğunu kaydetti.

İstanbul'dan festivale ilk kez gelen Yaşar Arslan da alanı gezerek alışveriş yapacağını söyledi.

Turşu ve yöresel ürün stantlarının yanı sıra çeşitli etkinlik ve konserlerin de düzenlendiği festival, 6 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.