Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, belediye yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli, 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı ile ilçe jandarma komutanlıklarına götürüldü.

Dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün ise soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ve Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı Burak Tayşi, MCY şirket yetkilisi Faruk Güner, Yeşilçam şirket yetkilisi Fatih Lekesiz ile Bolu Belediyesi ile yapılan ihale sözleşmesini Yeşilçam Peyzaj Temizlik İnşaat Nakliye Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına vekaleten imzalayan Yılmaz Erdoğan tutuklandı.

Diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanju Özcan hakkında da tutuklama kararı

Rüşvet ve irtikap suçlamaları kapsamında tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Özcan hakkında, çöp toplama araçlarının çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterilerek belediye kaynaklarından fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.