Melih Gökçek, savcılıkta ifade verdikten sonra adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İfadenin gizli olduğunu belirten Gökçek, soruşturmanın tamamlanmasının ardından konuyla ilgili daha ayrıntılı konuşacağını ifade etti.

Gökçek, geçmişte de çok sayıda soruşturma ve inceleme geçirdiğini belirterek, belediye başkanlığının ilk döneminde yaklaşık 500 soruşturma ve incelemeye tabi tutulduğunu söyledi. Bu süreçlerin tamamında ifade verdiğini ve takipsizlik kararları aldığını savundu.

“AK Parti ve Refah döneminde minimum 100 soruşturma geçirdim”

Refah Partisi ve AK Parti iktidarları döneminde de hakkında çok sayıda soruşturma ve inceleme yapıldığını belirten Gökçek, bu dönemde minimum 100 soruşturma geçirdiğini söyledi. Gökçek, söz konusu süreçlerde de herhangi bir sonuç çıkmadığını ifade etti.

Mansur Yavaş döneminde ise hakkında toplam 25 inceleme ve soruşturma yürütüldüğünü belirten Gökçek, bunlardan 21'inin sonuçlandığını, 4'ünün sonucunun ise kendisine ulaşmadığını söyledi.

Gökçek, sonuçlanan 21 soruşturmanın ardından alınan kararların üst merciler tarafından da kendi lehine onandığını ileri sürdü.

“21 defa ifade verdim”

Mansur Yavaş'ın daha önce kendisi hakkında yaptığı açıklamalara da değinen Gökçek, Yavaş'ın soruşturma sayılarına ilişkin ifadelerini eleştirdi.

Kendisinin de soruşturmalar kapsamında 21 kez savcılık ve İçişleri Bakanlığı'na ifade verdiğini belirten Gökçek, hakkında verilen takipsizlik kararlarının da dikkate alınması gerektiğini savundu.

“Adaletten endişem yok”

Soruşturmanın sonucunu beklediğini belirten Gökçek, adalete güvendiğini söyledi.

Gökçek, “Ben doğruları söyleyen insanım” diyerek soruşturma sonucunun ardından kamuoyuna daha kapsamlı açıklamalarda bulunacağını ifade etti. Gökçek, televizyon programlarında tartışmaktan çekinmediğini belirterek, kararın ardından ekranlara çıkacağını söyledi.