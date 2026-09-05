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Lawrence Agyekum: Kariyerine Gana'da West African Football Academy altyapısında başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Şubat 2022'de Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'a imza attı. Ganalı orta saha oyuncusu kariyerinde Liefering, Salzburg ve Belçika temsilcisi Cercle Brugge formalarını terletti.

Emirhan Acar: Avusturya'nın Innsbruck kentinde dünyaya gelen 21 yaşındaki sol ayaklı orta saha, futbol altyapı eğitimini SV Innsbruck ve AKA Tirol kulüplerinde aldı. 2022 yılında İtalya'nın Torino ekibinin altyapısına geçen oyuncu, U18 ve U20 takımlarında forma giydikten sonra 2025 yazında Bandırmaspor'a transfer olmuştu.

Süper Lig'de mücadele eden Erzurum temsilcisi, orta saha rotasyonuna derinlik kazandırmak adına hamlelerini transferin son saatlerinde tamamladı.

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