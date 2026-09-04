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Mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Arslan hakkında tutuklama kararı verildi.

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Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan Arslan'ın ikametinde arama yapıldığı ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Oya Lale Arslan hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Terör Örgütü Propagandası Yapma” suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

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